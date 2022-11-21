Talas'ta Kaçırılmayacak Yatırım Fırsatı

Talas Belediyesi Reşadiye ve Başakpınar'da bulunan 89 parça taşınmazı satışa çıkardı. Açık arttırma usulü ile gerçekleştirilecek satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin yapacağı hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

7-8 Aralık 2022 tarihlerinde Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenecek ihale ile Reşadiye Mahallesi sınırlarında yer alan 80 adet konut arsası ile Başakpınar Mahallesinde yer alan 9 adet sanayi alanı satışa sunulacak. İki kısım halinde gerçekleştirilecek ihalenin ilk aşamasında 41 parsel arsanın satışı 7 Aralık Çarşamba günü yapılacak. İkinci kısımda ise 8 Aralık Perşembe günü 39 parsel arsa ile 9 adet sanayi alanının ihalesi yapılmış olacak.

7-8 Aralık 2022 saat 14.00'te Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olan ihalelere ilginin büyük olması bekleniyor.

Taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesi Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için 0352 437 00 54/2440 numaralı telefon aranabilir.