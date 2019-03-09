Talas'ta Kadınlara Özel Konser

Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Çimençan'ın verdiği konserde kadınlar gönüllerince eğlendi.

Toplumun her kesimine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapan Talas Belediyesinde kadınlara özel konser verildi. Belediye Konferans Salonunda düzenlenen konsere 7'den 70'e her yaştan halk müziği sevenler katıldı. Salonun dolup taştığı gecede konser veren Kayserili sanatçı Tuğba Çimencan, sazıyla ve sözüyle dinleyenleri mest ederken, kendisine TRT Orkestra Şefi Ahmet Özgül eşlik etti. Halk müziğinin birbirinden güzel eserlerini çalan ve söyleyen sanatçı, sazın üstadı Neşet Ertaş'ı da unutmadı. Ertaş'ın ‘Yalan Dünya', ‘Gönül Dağı', ‘Gönlüm Hep Seni Arıyor', ‘Bahçe Duvarından Aştım', ‘Doyulur Mu', Nar Tanesi' gibi unutulmayan türkülerini seslendiren Çimencan, ayrıca Kayseri yöresinin Gesi Bağları ve Erkilet Güzeli türküleriyle birlikte Mihriban, Kesik Çayır, Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme, Leylim Ley gibi gönüllerde yer alan türküleri de okudu. Yaklaşık iki saat süren konserde kadınlar kimi zaman hüzünlendi, kimi zaman yerlerinde duramadı.

Konserin sonunda açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kadınların günlerini tebrik ederek, “Sanatçımız Tuğba Çimencan ile birlikte Talas Belediyemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamış olduk. Sazı ve sesiyle, kendi değerlerimiz olan türkülerimizi çok güzel ve içten bir şekilde gönüllere nakşetti. Türkülerimizin hikayeleri de ayrı bir etkiledi. Güzel bir konser oldu. İnşallah devamını Melikgazi'de yapacağız.” dedi.

Konserin sonunda Başkan Palancıoğlu, Talas'ta 15 kadını istihdam ederek sağlıklı ve doğal ürünler üreten gıda mühendisi Hatice Kulakoğlu'na örnek girişimciliği nedeniyle plaket verdi. Palancıoğlu, gecenin sonunda kadınlara çiçek verirken, fotoğraf çekinme isteklerini geri çevirmedi.