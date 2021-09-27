Talas'ta kadınlara yönelik kurslar yeniden başlıyor

Bu kapsamda Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi'nde düzenlenecek toplam 9 ayrı kurs için kayıtlar başladı.

Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenecek eğitim programlarında ev tekstili ve geleneksel el nakışlarının yanı sıra kuaförlük, makrome yapımı, takı tasarımı, amigurumi, cilt bakım teknikleri, Türk mutfağı ve pasta yapımı branşlarında kurslar verilecek.

Konuyla ilgili Mevlana Mahallesi Velioğlu Caddesinde bulunan kurs merkezi ve mesai saatleri içerisinde 0531 421 25 25 numaralı telefondan bilgi alınabileceği bildirildi.