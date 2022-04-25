Talas'ta Kadir Gecesi'ne özel Sergi

Talas Belediyesi tarafından Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde çok özel bir sergi açılıyor. Osmanlı döneminde dünyaca ünlü hattatlar tarafından yazılan Kur'an-ı Kerim'lerin tıpkıbasımları, düzenlenen sürekli sergi ile kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Küratör Ahmet Taner Özer'in hediye ettiği, orijinallerinin Topkapı Sarayı ile devlet müzelerinde bulunduğu ve özel izinle görülebilen birbirinden değerli Kur'an-ı Kerim'in tıpkıbasımları, Kur'an-ı Kerim saklama kapları, hilye-i şerif örnekleri, hat yazımında kullanılan kalem çeşitleri, el yapımı kağıtların sunulduğu Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi'nde meraklılarını misafir edecek. Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği Mushafın tıpkıbasımının da yer aldığı ve 27 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de Tablakaya Mahallesi Muammer Bey Caddesi'nde bulunan tarihi Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde kapılarını açacak serginin son hazırlıkları tamamlandı. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kur'an-ı Kerim'in insanın dünya ve ahiret mutluluğu için evrensel bir mesaj olduğuna dikkat çekerek; “Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın insanlara seslenişidir. Allah, rahmetinin bir eseri olarak insanlara hakkı ve adaleti tanıtan ayetleri, Hz. Muhammed (s.a.v) aracılığı ile bildirmiştir. Peygamberimiz de bunların hayata nasıl uygulanacağını kendi yaşantısıyla göstermiştir. Bu mesaj inmeye başladığı andan itibaren yazılmaya başlanmıştır. Kur'an'ın yazılması, Arap yazısını geliştirmiş ve adına ‘Hüsn-i Hat Sanatı' denilen bir tür olarak İslâm kültüründeki yerini almıştır. Hüsn-i Hat Sanatı'nın en güzel örnekleri yazılan Mushaflarda, levhalarda ve cami süslemelerinde ortaya çıkmıştır. Bir Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde inmeye başlayan Kur'an'ın bu ilahi feyzinden istifade edebilmek için nüzul başlangıcının seneyi devriyesi olan bu gecede Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergimizi açmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bu sergiyi gezmeye davet ediyorum” dedi.

Başkan Yalçın, sergide ayrıca Kur'an-ı Kerim'deki 8 kısa surenin sanal gerçeklik tekniğiyle ziyaretçilere görsel olarak izlettirileceğini ve bu teknikle Hz. Nuh'un gemisi, Kâbe ve Mescid-i Aksa'nın o dönemdeki halinin görüleceğini söyledi. Sergide her bir tıpkıbasım eserin yanına gelindiğinde ziyaretçilere verilen kulaklıklarla o Mushaf ile ilgili bilgilerin dinlenebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, serginin sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan cep boyutundaki Kur'an-ı Kerim ve Meali'nin hediye edileceğini kaydetti. Başkan Yalçın, serginin süresiz şekilde açık kalacağını sözlerine ekledi.