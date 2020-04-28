Talas'ta kapanan iş yeri mağdurlarına destek

Yapılan başvurulara olumlu cevap vererek ihtiyaç durumuna göre iaşe paketi, temizlik malzemesi veya ayni yardım sağlayan Talas Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar da sürecin bir an önce sona ermesini ve işlerine dönmek istediklerini ifade etti.