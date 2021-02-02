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Talas'ta kararlar yine oy birliğiyle

Talas Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısını gerçekleştirerek gündeminde bulunan 10 maddeyi karara bağladı.

Görüşülen maddelerin tamamı oy birliği ile kabul edildi.


Meclis Salonunda, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çeşitli imar konularının yanı sıra bazı cadde, sokak ve parklara isim verilmesi konuları ele alındı.


Öte yandan daha önceki meclis toplantılarında olduğu gibi Şubat ayı oturumunda da kararların oy birliği ile alınması dikkat çekti.


Toplantının sonunda meclis üyelerinin çeşitli konulara dair görüş ve önerilerini sunmasının ardından Talas Belediyesi İmar A.Ş faaliyetleri hakkında bir sunum yapıldı. İmar A.Ş Genel Müdürü Uğur Baş tarafından yapılan sunumda şirketin 2020 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar aktarıldı.

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