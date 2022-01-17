Talas'ta kırsal aktarması için özel durak

Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen aktarma durağının çevre düzenlemesi ve durağa giden yolun asfalt çalışmaları Talas Belediyesi tarafından tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelere yönelik verilen toplu taşıma hizmeti pandemi nedeniyle aktarmalı olarak yürütülmeye başlanmıştı. Aktarma sırasında vatandaşların özellikle olumsuz hava koşullarında sorun yaşamaması için kapalı aktarma durağı inşa edildi.

Atatürk Bulvarı üzerinde Dedeoğlu Camii yanında oluşturulan kapalı durak sayesinde, özelikle kırsal mahallelere gidecek vatandaşların bekleme süreci daha konforlu hale getiriliyor. Durakta bekleyenler için telefon şarj noktaları da bulunuyor.

VATANDAŞLAR YENİ DURAKTAN MEMNUN

Öte yandan yapılan yeni aktarma durağından memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar da özellikle olumsuz havalarda çok faydalı olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.