Talas'ta kırsala hizmet yağıyor

Dağlık alan ve düzlükteki tarım arazilerinde yapılan çalışmalarla çiftçilerin yüzü gülüyor.

Tarımsal faaliyetlerin daha rahat ve konforlu yapılabilmesi için çalışan belediye ekipleri, kırsal mahallelerin tamamında bozulan yollarda dolgu yapıyor, diğer yandan da ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yollar açıyor.

Özellikle yayla yollarına ve dere yatakları üzerine büyük borular konularak hem su akışı sağlanıyor hem de yol üzerlerine köprüler oluşturuluyor.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda 7 adet ekskavatör, greyder, kepçe, kamyon gibi büyük iş makineleri kullanıyor.

Çalışmalar sırasında kırsal mahallelerin muhtarları ise ekiplerin yanlarında bulunarak rehberlik edip, işlerin daha sağlıklı ve hızlı yürümesini sağlıyor.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Çömlekçi Muhtarı Şaban Yılmaz, “Arazilerimizde yeni yollar açılıyor, eskiyen yollar düzeltiliyor, ihtiyaç olan yerlerde büyük borular döşenerek köprüler yapılıyor. Bu çalışmalarla çiftçilerimizin işi kolaylaşıyor. Bu nedenle Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a kırsala verdiği destekler için teşekkür ederim.” dedi.