Talas'ta kış çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kırsal kesimler başta olmak üzere ilçe genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Kış Çalışması Ekipleri de çalışmalarına hız verdi. 42 araç, 7 ekip ve 90 personel ile 2 vardiya halinde sürdürülen kar kürüme, temizleme ve tuzlama çalışmalarında greyder, kepçe, kar kürüme kamyonları, mini kaldırım kürüme kepçesi ve süpürme araçlarıyla hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Kırsal mahallelerde ulaşımın sorunsuz bir şekilde devam etmesi ve anında müdahale amacıyla bölgede sürekli olarak görev yapan kış çalışması ekipleri, kırsal mahallelerin tamamında teyakkuz halinde görevini yerine getirmeye devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi aracılığıyla da kar yağışı gerçekleşen bölgelere anında ve daha etkin şekilde müdahale ediliyor.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sahadaki ekiplerle anlık olarak iletişime geçilen merkezde kameralar aracılığıyla önemli noktalar sürekli takip ediliyor ve gerektiği anda karla mücadele ekipleri yönlendiriliyor.