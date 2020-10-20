İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talas'ta kış uykusuna giren haşerata ilaçlama

Talas Belediyesi tarafından kış döneminin yaklaşmasıyla birlikte yuvalarına çekilen sinek ve haşerata karşı ilaçlama yapıldı.

Yerinde çözüm amaçlayan yöntem ile önümüzdeki yaz ayları için şimdiden tedbir alınmış oluyor.


Kış uykusuna çekilmeye başlayan sivrisinekler ve bunların yumurta bıraktığı alanlarda yapılan ‘Larvasit Biyosidal İlaçlama' yöntemiyle yazın oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.


Uygulama kapsamında metruk alanlar, mağaralar, çöp boşaltım alanları, gübrelikler, dere yatakları ve mazgallarda doğaya zarar vermeyen özel kimyasallarla ilaçlama gerçekleştiriliyor.



VATANDAŞLAR MEMNUN


Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Talas Belediyesi'nin rahat ve huzurlu bir ortam oluşturmak için sürekli çalıştığına dikkat çekti.


Yapılan çalışmalardan dolayı sinek ve diğer haşerattan uzak bir yaz geçirdiklerini dile getiren vatandaşlar, önümüzdeki yaz içi şimdiden tedbir alınmasının çok önemli ve doğru bir yöntem olduğunu ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.