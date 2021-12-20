İhlas Haber Ajansı

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Talas'ta kültür sanat etkinlikleri hız kesmiyor

Talas’ta kültür sanat etkinlikleri Melihat Gülses ve Tanini Trio konseri ile devam edecek.

Talas'ta kültür sanat etkinlikleri Melihat Gülses ve Tanini Trio konseri ile devam edecek.


24 Aralık Cuma günü düzenlenecek olan etkinlikte Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi Melihat Gülses sevilen şarkıları seslendirecek. Piyanist Burçin Büke, kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu ve neyzen Bilgin Canaz'dan oluşan Tanini Trio grubu da müzikseverlere keyifli bir akşam yaşatacak.


Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak olan konser her zaman olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek.

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