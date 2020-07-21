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Talas'ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarını sıklaştıran Talas Belediyesi, kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.


Buna göre Talas'ta kurbanlık hayvan satışı, Reşadiye Mahallesi eski stadyumda yapılacak. Kurban kesimleri ise Mevlana Mahallesi Anayurt Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı ve Harman Mahallesi Cemil Baba Pazarı'nda gerçekleştirilecek.


Belirlenen yerlerin dışında kurban satışı ve kesimi yapılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca hem satış hem de kesim yerlerinde pandemi kurallarına göre hareket edilmesi için tedbirler alınacak ve titizlikle takip edilecek.

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