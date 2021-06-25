İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talas'ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Talas Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsam da kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili çalışmalar tamamlanarak söz konusu alanlar belirlendi.


Buna göre Talas'ta kurbanlık hayvan satışı yapılacak yer olarak Reşadiye Mahallesi eski stadyum belirlenirken kurban kesimleri için de Mevlana Mahallesi Anayurt Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı ve Harman Mahallesi Cemil Baba Pazarı kararlaştırıldı. Belirtilen yerlerin dışında kurban satışı ve kesimi yapılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca hem satış hem de kesim yerlerinde pandemi kurallarına göre hareket edilmesi için tedbirler alınacak ve titizlikle takip edilecek.


Öte yandan Reşadiye Mahallesindeki satış yerleri için başvurular da başladı. Buradan yer tahsisinde bulunmak isteyenlerin Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekiyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.