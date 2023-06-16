Talas'ta Kurban Satış Yerleri Kura İle Belirlendi

Kurban satış ve kesim yerlerinin hazırlıklarını tamamlayan Talas Belediyesi satış yerlerini kura ile sahiplerine teslim etti.

Talas Belediyesi, Reşadiye Mahallesi'nde kurulan kurban satış alanında kura çekim usulü ile belirlenen yerler, kurbanlık hayvan sahiplerine teslim edildi. Böylece, Toplamda 85 hayvan yetiştiricisinin katıldığı kura çekiminde 73 küçükbaş, 12 büyükbaş hayvan satış yeri kurban satıcılarına tahsis edilmiş oldu. İçerisinde su ve elektrik başta olmak üzere birçok imkânı bulunduran kurban satış ve kesim yeri kurban satışı için kuraya gelenlerden de tam not aldı. Çömlekçi Mahallesinden hayvan üreticisi Âdem Köse, pazar yerini çok beğendiklerini ifade ederek “Buradan Mustafa Yalçın Bey'e çok teşekkür ederim, çok güzel bir yer. Bundan iyi bir hizmet olamaz, bundan güzel bir yer olamaz. Çok teşekkür ederim" dedi.

Örencik Mahallesinden Galip Köşker de "Pazar yeri çok güzel, yapılan hizmet çok güzel" ifadelerini kullanarak Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti.