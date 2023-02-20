İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Talas'ta Kütüphaneler Yeniden Açık

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem nedeniyle bir süredir kapalı olan Talas Belediyesi kütüphaneleri yeniden hizmet vermeye başladı.

Altıntepe Semt Kütüphanesi ve Mevlâna Kütüphanesi'nin çalışma saatleri değişmezken 7/24 Kütüphane'nin saatlerinde değişikliğe gidildi.


Buna göre, önceden Pazartesi hariç haftanın 6 günü açık olan ve 9.00-18.00 saatleri arasında araştırmacı ve öğrencilere hizmet veren Altıntepe Semt Kütüphanesi ve Mevlâna Kütüphanesi yine aynı çalışma saatleriyle devam edecek. Öte yandan deprem öncesi 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'nin çalışma saatleri de güncellendi. Pazartesi 15.00-23.00 saatleri olmak üzere haftanın diğer günlerinde 07.00-23-00 saatleri arasında araştırmacı ve öğrencilerin hizmetinde olacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.