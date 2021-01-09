Talas'ta madencilerle toplantı

Memduh Büyükkılıç, ilçede faaliyet gösteren maden işletmecileriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Talas'ta faaliyet gösteren 43 maden işletmesinin temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, amaçlarının vatandaşla madenciler arasında köprü kurarak, ülke ekonomisine katkıyı daha da artırmak olduğunu söyledi.

Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “Amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Talas Belediyemizin bu hassasiyetine ben teşekkür ediyorum. Artık geçmiş dönemlerde olduğu gibi ben yaptım oldu dönemi geride kaldı. Üreten, ekonomimize katkıda bulunan, inşaat sektöründe ya da diğer alanlarda sizlerin ürettiği bu malzemelerden yararlanan bir boyut sergileyen yaklaşım göz ardı edilemez. Ne yapılacaksa beraber istişare eder ve uygularız.” dedi.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, “Mesele vatandaşımızın, yatırımcımızın, kamunun, belediyemizin ve özel sektörün her birisinin paydaşları olduğu bir problemi doğru şekilde çözmektir. Asıl konu bu. Türkiye'de 14 bin geniş alanlı ruhsatların yönetimini hamdolsun yaptık. Arkadaşlarımız da yapmaya devam ediyor. Kayseri'de agrega, kum, çakıl, bims gibi malzemelerin arzı talebinden daha fazla. Şu anda gerek Kayserinin büyüme hızı; inşaattaki, yoldaki yapım hızı bizim arzımızın altında. Bu bizim nasıl tavır alacağıma ilişkin çok ciddi önemli bir gösterge.” şeklinde konuştu.

Maden işletmecileri de böyle bir toplantının düzenlenmesinden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.