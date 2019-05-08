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Talas'ta mahallelere Ramazan etkinliği

Talas Belediyesi tarafından vatandaşların on bir ayın sultanı Ramazan’ın maneviyatını daha iyi yaşayabilmeleri için düzenlenen etkinlikler, kırsal mahallelerde çocuklar için de başladı.

Talas Belediyesi tarafından vatandaşların on bir ayın sultanı Ramazan'ın maneviyatını daha iyi yaşayabilmeleri için düzenlenen etkinlikler, kırsal mahallelerde çocuklar için de başladı.


Jandarma karşısı Talas Spor Salonu yanında kurulan Ramazan Sokağında her yaştan vatandaşlar için programlar gerçekleştirilirken, kırsal mahalleler de unutulmadı. Ramazan Sokağında iftardan sonra çocuklar için su balonu, kule, Hacivat ile Karagöz gibi birbirinden farklı oyunlar yer alırken, kırsal mahallelerdeki çocuklar da benzer oyunlarla buluşuyor. Bu kapsamdaki programlar ilk olarak kırsal mahallelerden Endürlük'te başladı. Endürlük Sosyal Tesisinde çocuklara yönelik düzenlenen programa büyükler de katıldı. Çocuklar, etkinlik boyunca eğlenirken, aynı zamanda bilgilendi. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahallelinin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederek; "Allah nice Ramazanlara bizleri eriştirsin, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Bu mübarek ayın maneviyatını çocuklarımızın da yakından hissetmeleri için çeşitli programlar düzenledik. İnşallah her akşam bir mahallemizde bu etkinlikler çocuklarımızla buluşacak” dedi.


Başkan Yalçın'ın konuşmasının ardından program başladı. Yaklaşık bir saat süren programda çocuklar, Hacivat ile Karagöz, Meddah, İbiş, maskot ve çizgi sinema ile gönüllerince eğlendi. Programın sonunda çocuklara hikaye kitabı, yap-boz gibi çeşitli hediyeler verildi.

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