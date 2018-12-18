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Talas'ta 'Maharetli ayı avcıya karşı' tiyatrosu

Talas Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından ilçedeki çocuklara yönelik “Maharetli Ayı Avcıya Karşı” adlı tiyatro oyunu yeniden sahnelendi.


Daha önce kırsal mahallelerdeki çocuklar için sahne alan ve yoğun ilgi gören oyun, bu kez ilçe merkezindekiler için düzenlendi. Belediye Meclis Salonundaki tiyatroya aileler ve çocukları akın etti. İki günde iki seans süren tiyatroyu izleyen çocuklar hem eğlendi, hem de oyunu ilgiyle izledi.


Ormanda yaşayan hayvanların avcıya karşı mücadelesinin anlatıldığı tiyatro oyunu 45 dakika sürdü. Zaman zaman müzikle coşkulandıran, zaman zamansa heyecana sahne olan oyunda, hem çocuklar hem de ebeveynleri unutamayacakları bir gün yaşadı.


İlçedeki her kesimden vatandaşa yönelik çalışmalar gerçekleştirme gayretinde olduklarını belirten Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu kapsamda çocuklarımız için de kültürel bir faaliyet olarak tiyatro oyunu sahneledik. Belediyemiz Tiyatro Topluluğuna çocuklarımızın ilgiyle izlediği bu güzel ve eğlenceli oyun için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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