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Talas'ta Mayıs Ayı Meclisi Toplandı

Talas Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında Mayıs ayı birinci birleşim birinci oturum toplantısını yaptı.


Meclis Salonundaki toplantıda meclis üyeleri, gündemde bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere bir araya geldi. Toplantı gündem ve yoklama ile başladı. Ardından gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi. 16 maddenin karara bağlandığı toplantıda 2018 yılı kesin hesap, kadro iptal ve ihdası, Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliği, ödenek aktarımı ve Plan ve Proje Müdürlüğüne ait çeşitli konular görüşüldü. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine meclis üyelerinin Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik ederek başladı. Başkan Yalçın, gündem maddeleriyle ilgili bilgiler verdikten sonra alınan kararların Talas'a ve Kayseri'ye hayırlara vesile olmasını diledi.


Başkan Yalçın, birleşimi 9 Mayıs Perşembe saat 16.00'da yeniden toplanmak üzere kapattı.

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