Talas'ta mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Çalışmalar çerçevesinde ilçe genelinde bulunan mezarlıklarda bayram temizliği gerçekleştiren belediye ekipleri, özellikle arefe günü ve bayramda yapılacak ziyaretler için mezarlıkları hazır hale getirdi.

İlçe genelinde bulunan 45 mezarlıkta yürütülen çalışmalar çerçevesinde yabani otlarla mücadele başta olmak üzere genel temizlik ve bakım onarım işleri yapıldı. 4 ayrı ekip tarafından yürütülen çalışmalarla başta Halef Hoca ve Cemil Baba mezarlıkları olmak üzere kırsal mahallelerde bulunan mezarlıklar nezih bir ortama kavuşturuldu.