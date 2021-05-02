Talas'ta mezarlıklara özel çalışma

Bu kapsamda mezarlıkların temizliği, bakımı ve ilaçlaması gerçekleştirildi.

İlçe genelinde bulunan 41 mezarlıkta gerçekleştiren çalışmada yabani otlarla mücadele başta olmak üzere, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü. 4 ekip halinde yapılan çalışmalarda mezarlıklara yönelik kapsamlı bir faaliyet gerçekleştirildi. Buna göre bir yandan herbisit yabancı ot ilaçlama yöntemiyle mezarlık içlerindeki yabani otlar ilaçlanırken diğer yandan mezarların etrafı düzenlenerek temizliği yapıldı.

Mezarlıklarla ilgili çalışma yürüten Talas Belediyesi, şehit mezarlarına özel bir ilgiyle yaklaşıyor. Mezarların temizliğini titizlikle gerçekleştiren ekipler, mezar başlarında bulunan bayrakları da yenilemeyi ihmal etmedi.