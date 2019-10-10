Talas'ta milli maçlar dev ekranda

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri kapsamında 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ve 14 Ekim Pazartesi günü Fransa ile oynayacağı kritik maçlar, Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda kurulacak dev ekranda izlenecek. Her iki maç da saat 21.45'te başlayacak. Milli birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde milli coşkuyu birlikte yaşamak ve yaşatmak isteyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tüm futbolseverleri maç günü Yamaç Paraşütü İniş Alanı'na davet etti. Öte yandan yaz boyu büyük ilgiyle takip edilen açık havada sinema keyfi, bu hafta Nefes filmiyle devam edecek.

Her cumartesi olduğu gibi bu hafta da Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda ücretsiz olarak izlenebilecek olan film, saat 19.30'da başlayacak.