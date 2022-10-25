Talas'ta Muhtarlar Günü buluşması

Talas Belediyesi Esma Hatun Sosyal Tesisinde gerçekleşen buluşma sonunda Başkan Yalçın tarafından muhtarlara günün anısına çay makinesi hediye edildi. Buradaki konuşmasına Talaslı muhtarlara ‘Hoş geldiniz' diyerek başlayan Başkan Yalçın, sözlerine “Muhtarlar gününüz kutlu olsun. Allah nice güzel günlere eriştirsin. Size bir de çay makinesi hediyemiz olacak. Özellikle kırsal mahallelerimizde vatandaşların özel günlerinde kullanılmak üzere büyük kolaylık sağlayacaktır.” şeklinde devam etti.

"MUSTAFA YALÇIN İLE ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Toplantıda söz alan muhtarlar, Başkan Yalçın'a muhtarlara verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, mahallelinin rahatı ve huzuru için her türlü imkanın kendilerine sağlandığını ifade etti. İlk olarak konuşan Alaybeyli Mahalle Muhtarı Ender Şahin, Başkan Yalçın'ın kendilerine her konuda destek verdiğinin altını çizerek çay makinesine varıncaya kadar hiçbir isteklerinin geri çevrilmediğini belirtti. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların toplantılarında ihtiyacını giderecek bir hediye olduğunu dile getiren şahin Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Toplantıda söz alan Yazyurdu Muhtarı Kerem Belikbaşı da “Kendisine çok teşekkür ediyoruz, Mustafa Yalçın Bey ile çalışmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Başkan Yalçın'dan övgüyle bahseden Başakpınar Mahalle Muhtarı Cemalettin Sivritaş ise, “Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleri için kendisine teşekkürlerimi iletiyorum, gerçekten her ilçeye böyle bir başkan şart, ne desek yerine getiriyor”

Buluşma sonunda pasta kesilerek muhtarlar günü kutlanırken günün anısına muhtarlara çay makinesi hediye edildi.