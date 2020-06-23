Talas'ta muhtemel tehlikeye önceden tedbir

Bu kapsamda bir yandan yüksek kesimlerden eriyen kar ve yağmur sularının aktığı dereler ıslah edilirken, bir yandan da hayvan sulamasına yönelik göletler yapılıyor.

Talas Belediyesi ve Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışmalarla dağlık arazilerden gelen yağmur ve sel sularının toplandığı dereler ıslah ediliyor. Dere yatakları, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların arazi, ev ve ahırlarında yaşanabilecek su baskınlarına karşı ekskavatör, kepçe gibi çeşitli çapta iş makineleriyle temizlenerek suyun önündeki engeller kaldırılıyor. Süleymanlı, Çevlik, Alaybeyli, Cebir, Çömlekçi, Örencik, Kepez, Yazyurdu, Yamaçlı ve Sosun mahallelerini kapsayan yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki dere ıslahının 4 kilometresi tamamlanmış durumda. Dere yataklarında genişletme ve düzenlemenin yanı sıra aynı zamanda temizlik çalışması da gerçekleştiriliyor.

Bununla birlikte dağlık ve meralık arazilerde yayılıma çıkartılan hayvanların su ihtiyaçlarının karşılanması için doğal ortamda bent ve gölet yapımları sürüyor. Özellikle bölgedeki besiciler, hayvanlarının su ihtiyacının karşılanmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, tarım ve hayvancılığın gelişmesine her zaman destek veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.