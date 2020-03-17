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Talas'ta Öğle Yemekleri Odalara Servis Edildi

Koronavirüse karşı önlemlerini artıran ve ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Talas Belediyesi’nde, belediyede görev yapan personelin öğle yemekleri de odalarına servis edildi.

Koronavirüse karşı önlemlerini artıran ve ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Talas Belediyesi'nde, belediyede görev yapan personelin öğle yemekleri de odalarına servis edildi.


Koronavirüse karşı her türlü tedbiri almaya devam eden Talas Belediyesi, koruyucu önlemler çerçevesinde yemekhaneyi de kapattı. Personelin toplu olarak bir araya gelmesinin önüne geçmek amacıyla yemekhanenin kapatılmasıyla birlikte öğle yemekleri odalara kapalı paketler halinde servis edilmeye başlandı.


Uygulamadan son derece memnun olan çalışanlar ise, “İnsanların toplu olarak bir araya gelmemesi gereken bu günlerde, son derece hassas ve titiz bir yöntem ile öğle yemeğimizi yeme imkanı bulduk. Bizi düşünen ve yemeklerimizi odalarımızda huzurlu şekilde yememizi sağlayan Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ederiz.” diye konuştu.

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