Talas'ta öğretmenlere Coşkun Sabah konseri

Erciyes Üniversitesi'ndeki gecede Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun aile büyüğünün vefatı nedeniyle katılamayışını içeren mesajı okundu. Salonun hınca hınç dolduğu gecede sahne alan udi sanatçı Coşkun Sabah, birbirinden güzel unutulmaz eserlerinin yanı sıra Kayseri yöresinden Gesi Bağları gibi türküleri de seslendirdi. Dinleyenlerin kimi zaman hüzünlendiği, kimi zamansa eğlendiği gecede Coşkun Sabah, kendi eserleriyle beraber “Hatıram olsun”, “Dalgalandım da duruldum”, “Beraber yürüdük biz bu yollarda”, “Bir şarkısın sen” gibi Türk Sanat Müziğinin unutulmaz bestelerini de okudu.

Programa katılan Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, salondaki öğretmenlere seslenerek, “Bizleri yetiştiren siz değerli öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Mütevaziliğiyle ve kişiliğiyle bir ekol olan Coşkun Sabah'a bizlere yaşattığı duygular için teşekkür ediyorum.” dedi.

Sanatçı Coşkun Sabah da, “Kayseri bizi çok sever. Bugün de çok güzel bir konser oldu. Eğlenceyi de verdik, sanat ta oldu, hüzün de oldu, duygu da oldu, karma güzel bir konser oldu. Herkes memnun ayrıldı buradan. Bütün öğretmenlerimizin günlerini canı gönülden kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Talas'ın en genç öğretmeni olan Meltem Ülger ile en kıdemli öğretmeni seçilen Yusuf Yücel'e çiçek verildi.