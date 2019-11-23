Talas'ta öğretmenlere özel Zekai Tunca konseri

Talas Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği'nin duayen isimlerinden Zekai Tunca'yı öğretmenlerle buluşturdu.

Öğretmenler ve eğitim çalışanlarına yönelik olarak Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere ilgi bir hayli büyüktü. Tamamen dolu salonda yaklaşık 1,5 saatlik bir performans sergileyen ünlü sanatçı Tunca, öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz'ün yanı sıra çok sayıda davetli ve eğitim mensubunun katılımıyla düzenlenen konserin açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mesleğinin öğretmenlik olması nedeniyle eğitim konusuna ayrı bir önem verdiğine dikkat çekerek, “Eğitim ve öğretimin yanında olmak her zaman çok keyif aldığım bir konu. Eğitim işleri beni çok mutlu ediyor. Burada emekli öğretmenlerimiz var, ellerine gönüllerine sağlık, onlara sağlıklar diliyorum. Şu anda öğretmen olarak görev yapan arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Bazen koşulların kısıtlı olması nedeniyle iş ortamımız istediğimiz gibi olmayabilir ama doğrusu öğretmenlik ilahi bir meslektir. Öğretmen olmak Allah'ın bir lütfudur. Onun için de biz ne kadar mutlu olsak yeridir. Gününüzü bir kez daha tebrik ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi. Talas Kaymakamı Zekeriya Güney de öğretmenler sayesinde daha umutlu olduklarını belirterek, “Bu ünlü sanatçıyı dinleme fırsatı verdiği için Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Öğretmenlik kutsal bir meslek, kutsal olduğu kadar da zor bir meslek. Bu işin hakkını verebiliyorsak ne mutlu bizlere. Bu memleketin evlatlarını şekillendirecek olan sizlersiniz. Sizlerin sayesinde ileriye daha umutlu bakacağız. Hepinizin gününü tekrar tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Gecede birçok sürpriz de yaşandı. Açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye çağrılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ardı ardına sürprizler yapıldı. Konuşmasının ardından ekranda üniversite ve ilk öğretmenlik yıllarından fotoğrafların yansıtıldığını gören Başkan Yalçın şaşkınlığını gizleyemedi. Ardından Kayseri Merkez Sanat Okulu'ndan 93-94 dönemi öğrencileri sahneye davet edildi. Öğrencilerin asıl sürprizi ise Başkan Yalçın'ın ilkokul notlarını gösteren karnelerdi. Günün en büyük sürprizi ise Merkez Sanat Okulu'ndan Makine Metal Bölümü öğretmeni Ahmet Olguç'un sahneye gelmesiydi. Üst üste sürprizlere bir hayli şaşıran Başkan Yalçın, çok büyük mutluluk yaşadığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konser sonrası görüşlerini açıklayan seyirciler de Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, “İki aylık yorgunluğumuzu attık, belediye başkanımıza bu güzel konser için çok teşekkür ederiz. Öğretmenlere özel olması da ayrıca takdire değer” diye konuştu.