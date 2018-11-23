Talas'ta okullar arası futbol turnuvası

Beş takımın katıldığı ve bir hafta süren turnuva Talasgücü Belediyespor Tesisinde gerçekleşti. Öğrenciler sahada ter dökerken, veliler de saha kenarında heyecanlandı. Son taktiklerin verildiği maçların ardından dereceye giren takımlar için tören düzenlendi.

Törene Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz ile görevliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, “Katılan tüm takımlarımızı kutluyor, dereceye giren okullarımızı da tebrik ediyorum. Talas Belediyesi olarak futbola, spora desteğimiz devam edecek. Talasgücü Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'de şehrimizi temsil ediyor. Altyapımızda yaklaşık 250 sporcu yetişmekte. Okullarda futbolu yaygınlaştıran güzel bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah buralardan ismini duyacağımız başarılı futbolcularımız çıkacak. Turnuvada emeği geçen ve öğrencilerimize destek olan hocalarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, 25 Kasım Pazar günü öğretmenler günü nedeniyle saat 19.00'da başlayacak Coşkun Sabah konserine bütün vatandaşları da davet etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve futbol topu verildi. Turnuvada birinciliği Cemil Baba Ortaokulu, ikinciliği Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu, üçüncülüğü Sahra Galip Özsan Ortaokulu elde etti.

Turnuvanın tek kız futbolcusu olan 8 yaşındaki Nagehan Turan, Kayseri Gençlerbirliği takımı oyuncusu olduğunu belirterek, “İleride iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Kızlara futboldan korkmamalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Turnuvanın birincisi Cemil Baba Ortaokulu oyuncuları ise kupa almalarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti.