Talas'ta okullar yeni döneme hazırlanıyor

Okul bahçelerine yönelik yapılan çalışmada yabani otların biçiminden, kurumuş yaprakların temizlenmesine, çöp kutularının yenilenmesinden bahçelerin yıkamasına kadar genel bir çevre düzenlemesi ve temizlik gerçekleştiriliyor.

12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak olan 2022/23 eğitim öğretim dönemi öncesi kolları sıvayan Talas Belediyesi, ilçe genelindeki eğitim kurumlarında öğrencilerin daha temiz ve uygun bir ortamda öğrenim görmeleri için bahçe temizliği gerçekleştiriyor. Yabani otların temizlenmesiyle başlayan çalışmalar kurumuş yaprakların süpürülmesi, basit onarımların yapılması ve okul bahçesinin yıkanmasıyla tamamlanarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

Toplamda 2 ekip halinde 15 personelin görev yaptığı temizlik işlemlerinde 2 arozöz, 2 süpürme aracı, dar alanlardaki otların biçilmesi için 2 adet misinalı çim biçme aracı ve 4 adet gazel süpürme aracı kullanılıyor.