İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talas'ta öncelik iş güvenliği

Talas Belediyesi tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu toplantısı gerçekleştirilerek iş güvenliği kültürünün daha ileri noktalara taşınması için yapılması gerekenler ele alındı.


Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, birim müdürleri ve şefler ve çalışanlar katıldı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarının yanı sıra iş yeri hekimlerinin de yer aldığı toplantıda iş ortamında uyulması gereken tedbirlerden yasal mevzuatlara kadar pek çok konu üzerinde duruldu.


İş Güvenliği Uzmanı Aylin Aygan ve İş Yeri Hekimi Kenan Savaş'ın sunumlarıyla gerçekleşen toplantıda sahadan örnek fotoğraflarla yapılan hatalar ve doğru davranışlar anlatılırken yapılması gerekli çalışmalar da detaylı olarak masaya yatırıldı.


İŞ GÜVENLİĞİ'NDE KIŞA HAZIRLIK


Toplantıda ayrıca yaklaşan kış mevsimiyle alakalı alınacak tedbirler de ele alındı. Kış mevsimi boyunca çalışanların dikkat etmesi gereken konular hatırlatılarak iş kazalarını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlere dikkat çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.