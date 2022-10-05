Talas'ta önemli sağlık yatırımları

Özellikle nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsalar üzerine hayata geçirilen aile sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları ile Türk Kızılay Talas Şube binası da tamamlandığı önemli bir açığı kapatacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın göreve geldiği günden bu yana sağlık alanında kazandırdığı tesisler dikkat çekiyor. Belediye-hayırsever işbirliği ile yürütülen çalışmalar çerçevesinde nüfusun yoğun olduğu mahallelerden Mevlana'da Osman-Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi ile Bahçelievler'de Hasibe-Durmuş Akçakaya Aile Sağlığı Merkezi hizmete sunuldu. Öte yandan, yine Mevlana Mahallesine mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Ünal Sağıroğlu tarafından yapımı üstlenilen Müjgan-Ünal Sağıroğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatı da sürüyor.

Ayrıca, Mevlana Mahallesinde yine mülkiyeti belediyeye ait arsa üzerine inşa edilecek Hacı-Emine Aslan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, protokolü imzalandıktan sonra yapımı başlayacak.

TALAS'A YENİ KIZILAY MERKEZİ

Başkan Yalçın tarafından yürütülen bir diğer önemli tesis olan Türk Kızılayı Talas Şube binası inşaatı ise Mevlana Mahallesinde yükseliyor. Halef Hoca Caddesi üzerinde yapımı süren ve kaba inşaatı biten binada eğitim ve toplantı salonlarının yanı sıra soğuk hava deposundan lojistik deposuna kadar pek çok önemli bölüm yer alacak. Ayrıca enjeksiyon hizmeti verilebilecek bir de sağlık kabini bulunacak.

Başkan Yalçın'ın doğrudan belediyenin görevi olmadığı halde üstlendiği sağlık yatırımları devlet-hayırsever işbirliğiyle vatandaşlara hizmet olarak yansımaya devam ediyor.