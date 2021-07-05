Talas'ta pandemi süreci değerendirildi

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve ilçe müdürleriyle bir araya gelen Başkan Yalçın, pandemi sürecinin Talas'ta başarılı bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Kaymakamamız, ilçe müdürlüklerimiz ve belediye olarak bizler bu süreçte önemli işlere imza attık. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel sonuçlar elde ettik. Katkı sağlayan başta Kaymakamımız ve ilçe müdürlerimiz olmak üzere tüm belediye ve kaymakamlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de yaptığı konuşmada pandemi ile mücadelede Talas Belediyesi'nin üstlendiği role dikkat çekerek, “Büyükşehirde çalışıyorsak belediye bizler için çok daha fazla önem kazanıyor, her belediye de burada olduğu gibi olaylara doğru yaklaşmıyor. Bunun örneklerini duyuyoruz görüyoruz, ben de daha önce yaşadım. O yüzden Talas'ta şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu pandemi dönemindeki katkılarından dolayı Başkanımız Mustafa Yalçın'a tekrar teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Yalçın'ın sevilen ve güven duyulan bir belediye başkanı olduğuna vurgu yapan Kaymakam Dönmez, “Sosyal olarak Talas, bana göre Orta Anadolu'nun imkanları en fazla olan ilçesi. İmkan olabilir ama bunu da olumlu bakışla bütünleştirmek lazım. Burada ekip halinde hep birlikte aynı anlayışla hareket etmek mevcut durumu daha da güzelleştiriyor. Sayın başkanımıza karşı çok büyük bir sevgi, saygı ve güven var. Yerel siyasetçi kolay yetişmiyor, Büyükşehir Belediyesi'ndeki genel sekreterlik sürecindeki tecrübe, Van'daki 2 yıllık tecrübe, insani değerlerle bütünleşince sevilen, saygı duyulan ve güven duyulan bir kişilik ortaya çıkmış oluyor. Allah kendisine sağlık ve uzun ömürler versin” diye konuştu.

Programda daha sonra Başkan Yalçın, Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmet ve yatırımlarla devam eden projeler hakkında kısa bilgiler verdi.