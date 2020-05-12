Talas'ta parklar çocukları bekliyor

Korona virüs salgının görülmesiyle birlikte birçok noktada park-bahçe ve yeşil alanlarda düzenli olarak temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yapan Talas Belediyesi, yarın evlerinden çıkacak 0-14 yaş grubu çocuklar için parkları bir kez daha elden geçirdi. Yarın 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkacak çocuklar için ilçe genelinde bulunan tüm parklardaki 161 oyun grubu ve 59 spor aletini dezenfekte eden Talas Belediyesi, çocukların güvenli ve keyifli bir şekilde vakit geçirmeleri için uygun ortamı sağlamış oldu.