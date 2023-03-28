İhlas Haber Ajansı

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Talas'ta Ramazan denetimleri

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşların Ramazan ayında sağlıklı ve uygun fiyatta ürün tüketebilmeleri için market ve fırınlarda denetim yaptı.



Başkan Yalçın, yapılan denetimlerde ilçede faaliyet gösteren fırınlarda Ramazan pidesi gramajını, marketlerde ise etiket-kasa uyumunu kontrol etti.


“Denetimler sürecek”


Denetimlerin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, on bir ayın sultanı Ramazan'ın manevi atmosferinin her yerde yaşandığını belirterek, “Evlerimizde, işyerlerimizde, sokaklarda mübarek ayın iklimini hissettiğimiz şu günlerde huzur içinde bir oruç ibadetini yaşamak için bütün gücümüzle gayret ediyoruz. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren bütün esnafımıza teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda vatandaşlarımız alışverişlerini güven içinde yapsınlar diye belirli aralıklarla denetimlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

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