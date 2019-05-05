Talas'ta Ramazan hazırlıkları

Buna göre, Talas Spor Salonu yanındaki Ramazan Sokağında dinleti, sohbet ve gösterilerin yanında Hacivat ile Karagöz ve Meddah gibi geleneksel oyunlar sahnelenecek, kırsal mahallelerde de bu etkinlikler gerçekleşecek.

Ramazan ayında Talas'ta yapılacak etkinlikler hakkında açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara Ramazan'ın maneviyatını düzenleyecekleri programlarla en üst düzeyde yaşatmayı istediklerini söyledi.

Başkan Yalçın, yapılacak programlarla ilgili hazırlıkları şöyle sıraladı:

RAMAZAN SOKAĞI

“Tüm vatandaşlara hitaben 2 bin 500 metrekarelik çadırda Ramazan Sokağı kuruldu. Sokak içerisinde yeme içmeyle ilgili 23 stant hizmet verecek. Ramazan boyunca her akşam teravihten sonra birbirinden özel sanatçılar şiir, sohbet, dinleti gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.”

SAHURLUK İKRAMI

“Üniversiteler şehri olan Talas'ımızda sahurda özellikle gençlerimize yönelik çeşitli sahurluk; çorba, simit, çay, peynir gibi ikramlarımız olacak.”

İFTARA YETİŞEMEYENLERE İFTARİYELİK

“İlçe genelinde de iftara yetişemeyenler için otobüs ve tramvay duraklarında iftarlık ikramında bulunulacak.”

KIRSAL MAHALLELER UNUTULMADI

“Ramazan boyunca her akşam bir mahallede teravihten sonra çocuklara yönelik Hacivat ile Karagöz ve Meddah gibi geleneksel oyunlar eşliğinde yazlık sinema izlenecek. Patlamış mısır ve içecek ikramlarımız olacak.”

Başkan Yalçın, Ramazan'ın paylaşma ve kardeşlik olduğunu belirterek, “Bütün hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.