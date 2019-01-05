Talas'ta Şeb-i Arûs Gecesi düzenlendi

ölüm yıldönümü nedeniyle Şeb-İ Arûs Gecesi düzenlendi. Gecede Hz. Mevlana hayatı, insanlığa mesajları, ilahiler ve sema gösteriyle anıldı.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen programın sunuculuğunu tasavvuf sanatçısı Mustafa Demirci yaptı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay da konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Mustafa Demirci'nin zaman zaman ilahilerle renklendirdiği gecede Hz. Mevlana hakkında araştırmalar yapıp makaleler yazan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, kendisinin dini ve kültürel hayatta çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Prof. Ay, Allah'ın yeryüzünde birçok veli kullarının olduğunu belirterek, “Bu veli kulların isimleri bazen Şah-ı Nakşibent'tir bazen Abdülkadir-i Geylani, bazen Cüneyid-i Bağdadi'dir bazen Mevlana Halid-i Bağdadi. Bazen de Seyyid Burhaneddin'dir ve onun yetiştirdiği Mevlana Celaleddin-i Rumi. Onların farkları Allah'a kulluklarını aşkla, muhabbetle yaşıyor olmalarıdır. Bu müstesna güzellikteki hayata sahip olan kimselerin vefatları da meleklerden aldıkları müjdelerle sevinç, bayram olmuştur kendilerine. Bu nedenle ‘ben öldüğüm zaman ağlamayın' diyor Hz. Mevlana. ‘Rabbime kavuştuğum gece benim için düğün gecesidir'. Bu nedenle şeb-i arûs denilmesini istemiştir” dedi.

Prof. Ay, Hz. Mevlana'nın sözleri diye özellikle sosyal medyada dolayan yazılara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Onun kaleme aldığı Mesnevi'si, Divan-ı Kebir'i gibi eserlerini okumalıyız. Diğer yazılara itibar etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

Hz. Mevlana'nın bugünün insanına mesajlar verdiğini anlatan Prof. Ay, şöyle konuştu: “Günümüz insanının birçok sıkıntısının temelinde gelecekten yana ümitvar olamamak ve işlediği hatalar nedeniyle ümitsizliğe düşmek var. Hz. Mevlana'nın bizlere verdiği en önemli mesaj şudur; ‘ey insan sakın ola ki, Rabbinin af ve merhametinden ümitsizliğe düşme. Öyle bir kerim Rabbin var ki senin günahların kum taneleri kadar olsa O'nun kudreti her birini bir sevap incisine döndürecek kadar ganidir.”

Gecenin sonunda programa katılanlara Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu adına çiçek veren Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ise şunları söyledi: “Böyle anlamlı bir geceyi hazırlayan Talas Belediyemizin kıymetli başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. O kadife gibi sesiyle ve değerli hocamın güzel konuşmalarıyla ihya olduk. Mevlam yüklenilen yükü çekmeyi hepimize nasip eylesin.”