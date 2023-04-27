Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

Yerinde ve erken çözümün hedeflendiği çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki yaz ayları için şimdiden önlem alınmış oluyor.

Kış uykusundan uyanmaya başlayan sivrisinekler ve bunların yumurta bıraktığı alanlarda yapılan ‘Larvasit Biyosidal İlaçlama' yöntemiyle yaz mevsiminde özellikle haşerat kaynaklı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uygulama çerçevesinde metruk alanlar, mağaralar, çöp konteynerleri, gübrelikler, dere yatakları ile su birikintileri ve mazgallarda doğaya zarar vermeyen özel kimyasallarla ilaçlama gerçekleştiriliyor.