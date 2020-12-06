Talas'ta sokak hayvanlarına yardım eli

Yıl boyunca sürdürülen uygulamaya ek olarak hem besleme noktası hem de yemleme aralığı artırıldı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri için özel ekip kuruldu.

Talas sınırları içerisinde 35 ayrı bölgede oluşturulan besleme noktalarında kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının yanı sıra kuşların yiyeceğe ulaşmaları sağlanıyor. Bu besleme noktalarına çeşitli yiyecekler ve özel yapım hayvan yemleri bırakılıyor.

Pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri de özel bir ekip tarafından sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırılıyor. İnsanların dışarı çıkmaması nedeniyle yiyeceğe ulaşmakta zorlanan hayvanlar için besleme noktalarına günlük 60 kilo yiyecek ve mama bırakılıyor.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayvanlara yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Erciyes Üniversitesi tarafından ‘Yılın Hayvanseveri' seçilen ve ‘Hayvansever Beratı' verilen Başkan Yalçın, Talas Pati Evi, Pati Yolu, eski otomobil lastiklerinden kedi yuvası yapımı gibi Kayseri'de ilk olan faaliyetlere imza atmıştı.