Talas'ta sokak hayvanlarına yardım eli

Çalışmalar kapsamında ağırlaşan kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için, belirlenen noktalara yem bırakılıyor. Yıl boyunca sokak hayvanları başta olmak üzere yabani hayvanlar için birçok çalışmayı aralıksız olarak sürdüren Talas Belediyesi, Mart ayıyla birlikte başlayan yoğun kar yağışında minik dostların yiyecek bulmakta zorlanmaması için belirlenmiş noktalara yiyecek bırakıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Hayvan dostlarımızın daima yanında oluyoruz. Yaz, kış dört mevsim boyunca onların yiyecek bulmaları için daha önceden ilçe sınırları içinde belirlediğimiz noktalara hayvan yemleri ve yiyecek maddeleri bırakıyoruz” dedi.