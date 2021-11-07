Talas'ta sonbahar dev yürüyüşle uğurlandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan Ali Dağı Doğa Yürüyüşleri'nin bu yıl ki son etkinliği kış öncesi rekor düzeyde katılımla gerçekleşti. Başkan Yalçın'ın da katıldığı “Sonbaharı Uğurluyoruz” temalı etkinlikle yüzlerce spor ve doğasever Ali Dağı'nda buluştu.

Ali Dağı 360 Yürüyüş yolunda gerçekleşen etkinliğe katılan küçük büyük her yaştan spor ve doğa sever temiz havada yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı. Binin üzerinde katılımla gerçekleşen etkinliğe üniversite öğrencileri ve paraşüt sporcularının yanı sıra Talas Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, Talas Belediyesi Sporcu Fabrikası üyeleri, Türk Kızılayı Kocasinan, Melikgazi ve Talas gönüllüleri ve İşitme Engelliler Derneği üyelerinden oluşan birçok sivil toplum kuruluşu da katıldı.

Organizasyon öncesi Ali Dağı 360 Kafe önündeki yeşil alanda yürüyüş için gelen vatandaşlara hitap eden Başkan Yalçın, Ali Dağı 360 Yürüyüş Yolu'nun spor yapmak için bir cevher olduğuna dikkat çekti. Kendisinin de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte haftanın 3 günü bu parkurda yürüdüğünü ifade eden Başkan Yalçın, “Çok değerli kardeşlerim gününüz hayırlı olsun, günaydınlar. Gunün en güzel saatlerinde burada buluşmak aslında bir cevheri keşfetmek anlamına geliyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Bey ile birlikte bir yürüyüş grubumuz var, biz haftada 3 gün burada sabah 6'da buluşuyoruz ve yürüyüş yapıyoruz” dedi.

Ali Dağı 360 Yürüyüş Yolu'nun 9 kilometrelik bir parkur olduğunu belirten Başkan Yalçın “Buranın güzelliği dillere destan” ifadeleriyle sporseverler açısında ideal bir ortam olduğunu vurguladı.

Başkan Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

“Ali Dağı 360 Yürüyüş Yolu'nu tam tur yapınca tam 9 kilometrelik parkur tamamlanmış oluyor. Bu saatlerde buranın güzelliği dillere destan. Bu tadı almış olmak ve sizin de cesaret ediyor olmanız çok önemli. İnşallah çok kısa zamanda Ali Dağı bir rehabilitasyon merkezi haline gelecek. Ben hepinize iyi sporlar ve sağlıklı yaşam diliyorum.”

Etkinlik hakkında görüşlerini dile getiren Talas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alaanddin Kayabaşı, Başkan Yalçın'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Buradan esnaflar adına Başkan Yalçın'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten doğal ortamda güzel bir yürüyüş yapıyoruz."

Yürüyüşe katılan gönüllüler ve öğrenciler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci, çok mutlu olduğunu ifade ederek öğrenciler için çok faydalı bir etkinliğe imza atılmış olduğunu belirtti. Bir diğer öğrenci de arkadaş grubu olarak etkinliğe katıldıklarını ve pandemi sonrası bu etkinlikten dolayı çok memnun olduklarını söyledi.

Yoğun ders dönemi ve pandemi şartlarının ardından arkadaşlarıyla böyle bir etkinlikte buluştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden bir diğer öğrenci de bu imkanı sağladığı için Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Yürüyüşün sınavlardan önce moral olduğunu belirten bir öğrenci de “Mutluyuz, sınavlardan önce çok güzel oldu, arkadaşlarımızla stres atmış olduk. Teşekkür ederiz” dedi.