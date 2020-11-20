İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talas'ta sonbahar temizliği

Talas Belediyesi tarafından kış öncesi genel temizlik çalışması başlatıldı.

İlçe genelinde yürütülen çalışmayla tüm cadde ve sokaklarda detaylı temizlik yapılıyor.


Talas Belediyesi temizlik ekipleri tarafından rutin temizlik çalışmalarını dışında ilçe genelinde başlatılan sonbahar temizliğiyle kışa hazırlık yapılıyor. 15 araç ve 112 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda kurumuş otlardan, bağ-bahçe hafriyatlarına, konteynerlerin yıkanması ve dezenfeksiyonundan sokakların temizlenmesine kadar kapsamlı bir faaliyet yürütülüyor. Ayrıca arazi tesviye ve temizliğinin yanı sıra kırsal mahallelerde de temizlik çalışmaları devam ediyor.


Çalışmalarda 5 süpürge aracı, 2 arazöz, 1 konteyner yıkama aracı, 1 kepçe, 1 kamyon, 1 greyder ve 4 kamyonetten oluşan bir ekip hizmet veriyor. Projede ayrıca 112 kişilik personelden oluşan bir ekip de görev alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.