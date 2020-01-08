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Talas'ta su baskınlarına karşı ıslah çalışması

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ev ve ahırlarında yaşanabilecek su baskınlarına karşı dere yataklarında ıslah çalışması başlattı.


Talas Belediyesi ve Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü çalışmalar, olumsuz hava koşullarına rağmen tüm hızıyla sürüyor. İlçenin Kepez, Yamaçlı, Yazyurdu, Sosun ve Ardıç mahallelerinde eskavatör ve çeşitli iş makinalarıyla dere yataklarını ıslah ve temizleme çalışması devam ederken olası sel baskınlarının da önüne geçilmiş oluyor.


Zorlu kış şartlarına rağmen 4 kilometre uzunluğundaki dere ıslahının 3 kilometresi tamamlanmış durumda. Ayrıca beton kanallarda da temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte yaylıma çıkartılan hayvanların sulamasında kullanılan 2 gölette de temizlik yapılıyor.


Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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