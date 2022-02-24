Talas'ta tarımsal eğitimler devam ediyor

İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte sürdürülen program kapsamında tarıma ve hayvancılığa dair birçok konuda geniş bilgiler veriliyor. Ayrıca, Talas Belediyesi'nin sunduğu tarımsal hizmetler anlatılıyor. Kış aylarının verimli geçirilmesi için yürütülen çalışma kapsamında üreticilerin teorik bilgilerine katkıda bulunmak amacıyla bitki beslemeden aşılamaya, hayvan bakımından tarımsal aletlerin kullanımı ve yeni tarımsal desteklere kadar birçok konuda çiftçilere bilgiler aktarılıyor. Eğitim programı sonrası düşüncelerini ifade eden Reşadiye Mahalle Muhtarı Mustafa Kapçı, Talas Belediyesi'nin çok kapsamlı bir tarım hizmeti sunduğunu ifade ederek çiftçilerin ihtiyacı olan araçların ve hizmetlerin çok hızlı bir şekilde sağlandığını söyledi. Muhtar Kapçı, “Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Taş toplama ve koyun yıkama gibi tarım aletleri çiftçilerimizin hizmetine sunuluyor. Bu şimdiye kadar görülmemiş bir çalışmadır. Üreticilerimizin ihtiyacı olan araç gereçler belediye tarafından sunuluyor. Burada da budamadan ekime kadar birçok konuda eğitim verildi. Bu hizmetlerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyorum” dedi. Eğitim programından duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler de çok faydalı bir proje olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Bahçe üretimi gerçekleştirdiğini belirten üretici Mehmet Denk, bilmedikleri birçok bilginin burada kendilerine anlatıldığını ifade ederek Talas Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Bir diğer üretici Osman Çağlar da “Bu faydalı bilgilerden dolayı mutlu oluyoruz tabi, buradan ne öğrenirsek bizim faydamıza oluyor. Bu çalışmayı başlatan Talas Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” dedi.