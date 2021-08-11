İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Talas'ta temizlik filosuna takviye

Talas Belediyesi, ilçede yürütülen temizlik hizmetlerinin daha verimli ve etkin yapılması amacıyla araç filosunu genişletmeye devam ediyor.


Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan 4 yeni araçla toplam 36 olan araç sayısı 40'a yükseldi. Filoya eklenen 3 adet çöp toplama aracı ve 1 adet mini yol ve kaldırım süpürme aracı ilçeye hizmet vermeye başladı. Tamamı 2021 model olan yeni araçlar sağladığı imkanlarla da yapılan çalışmalara güç katıyor. 13+1.5 metreküp kapasiteye sahip çöp toplama araçları daha fazla çöpü tek seferde toplayarak işlerin hızlı yürütülmesine imkân sağlıyor.


Öte yandan 2 metreküp kapasiteye sahip yol ve kaldırım süpürme aracı da tek seferde daha uzun mesafeyi temizleyerek yapılan işlerin etkinliğini arttırıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.