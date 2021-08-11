Talas'ta temizlik filosuna takviye

Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan 4 yeni araçla toplam 36 olan araç sayısı 40'a yükseldi. Filoya eklenen 3 adet çöp toplama aracı ve 1 adet mini yol ve kaldırım süpürme aracı ilçeye hizmet vermeye başladı. Tamamı 2021 model olan yeni araçlar sağladığı imkanlarla da yapılan çalışmalara güç katıyor. 13+1.5 metreküp kapasiteye sahip çöp toplama araçları daha fazla çöpü tek seferde toplayarak işlerin hızlı yürütülmesine imkân sağlıyor.

Öte yandan 2 metreküp kapasiteye sahip yol ve kaldırım süpürme aracı da tek seferde daha uzun mesafeyi temizleyerek yapılan işlerin etkinliğini arttırıyor.