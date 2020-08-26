Talas'ta yatırımlara 1,5 milyon liralık yeni kaynak

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 3 parça taşınmaz, düzenlenen açık artırma ihale ile satıldı. Talas Belediyesi'nin gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanacağı arsa satışından 1 milyon 515 bin lira gelir elde edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihale öncesi yaptığı kısa değerlendirmede katılımcılara teşekkür ederek, “Belediyeler, gayrimenkulleri paraya dönüştürüp hizmet ve yatırım için kullanılırlar. Satışa çıkardığımız bu taşınmazlar da ilçemizde yatırıma dönüşecek. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.” dedi. Daha sonra taşınmazların satışına geçildi. Kıyasıya pazarlığın yaşandığı ilk ihalede Reşadiye Mahallesi Huzur Sokak ile Çisem Sokağın kesişimindeki villa parseli, 570 bin liraya Duman Plan Taahhüt Ltd. Şti'ye satıldı. Duman Plan Taahhüt Ltd. Şti, ayrıca Yukarı Mahalle Şehit Komandolar Caddesi üzerinde 2063/4 ve 2063/3 parselde yer alan iki ayrı villa parselinin de sahibi oldu. İlgili firma, 2063/4 parseldeki villa arsası için 465 bin lira, 2063/3 parseldeki villa arsası için ise 480 bin lira ödeyecek. Böylece satışı yapılan toplam 3 parsel taşınmazdan 1 milyon 515 bin lira gelir elde edildi. Elde edilen gelir, Talas Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak. Öte yandan bugün satışa sunulan 3 parça taşınmaz ise önümüzdeki hafta pazarlığa bırakıldı.

Mevlana Mahallesi Salı Pazarı'nın 300 metre kuzeyinde 1624 ada 3 parselde yer alan kütle parsel ile Mevlana ve Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan 2 ayrı dükkanın satışına önümüzdeki hafta çarşamba günü devam edilecek.

İstekliler, konuyla ilgili olarak Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2414-2420 numaralı telefonlarından bilgi alabilir.