Talas'ta yatırımlara yeni kaynaklar

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 10 adet taşınmaz düzenlenen kapalı ve açık artırma ihaleler ile satıldı. Talas Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanacağı arsa satışlarından yaklaşık 40 milyon lira gelir elde edildi.

Belediye Meclis Salonu'nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen ihalelerin ilkinde, Harman Mahallesi Soylular Sokak'taki ticari parselin satışı kapalı zarf usulüyle yapıldı. İhaleyi 17 milyon 750 bin liralık son teklifi ile İnci Tekstil kazandı. Mevlana Mahallesi Heves Caddesi ile Taslak Sokak kesişimindeki 1607 ada 2 parseldeki özel sağlık tesisi alanının kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilen ihalesini ise 13 milyon 750 bin liralık teklif ile Yaşam Sağlık Hizmetleri A.Ş. kazandı. Mevlana Mahallesi 1371 ada 3 parseldeki kütle parseli kapalı zarf usulüyle en yüksek teklifi veren 4 milyon 250 bin lira ile Ömer Çağıl ve ortakları elde etti. Yukarı Mahalle ile Reşadiye Mahallesi sınırındaki 2126 ada 1 parseldeki 750 bin lira muhammen bedelli villa parseline Duran Katrancı 760 bin lira ile en yüksek teklifi verdi. Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak No: 25'deki 6 daireden de toplam 2 milyon 803 bin lira gelir elde edildi. Yukarı Mahalle 6274. Sokak 1109 ada 9 ve 10 parseldeki villa arsasına teklif verilmediği için pazarlığa bırakıldığı ihalelerden toplam 39 milyon 313 bin lira kaynak elde edildi.

İhalede konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Belediyeler bazı gayrimenkullerini yatırım yapmak için gelire dönüştürür. Önümüzdeki günlerde belediyemiz Talas Millet Bahçesi, Ali Dağı Füniküler Sistemi, Zincidere Göleti ve Zincidere Eski Yetimhane binası restorasyonu gibi büyük projelerle birlikte çok sayıda yatırıma imza atacak. Burada temin edilen gayrimenkullerin yatırıma dönüşmesi de bu şehir için önemli bir kazanç olacak. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bu, şehre katkı demektir. Alışverişini yapacağımız gayrimenkuller alana, satana, Talasımıza, şehrimize hayırlı olsun.” diye konuştu. Öte yandan pazarlığa bırakılan Yukarı Mahalle 6274. Sokak 1109 ada 9 ile 10 nolu villa parsellerinin ihalesine 15 Eylül Çarşamba günü devam edilecek.

Pazarlığa bırakılan villa parselleriyle ilgili olarak Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir. Ayrıca www. talas.bel.tr/duyurular adresinden satılık taşınmazların videosu incelenebilir.