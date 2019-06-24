Talas'ta yaya çizgisi ve 'Önce Yaya' çalışması

Yapılan çalışmalarda ayrıca yaya geçitlerine “önce yaya” yazısı da yazılıyor.

Hızla gelişen ve büyüyen Talas'ta araç ve yaya trafiğini kaliteli ve konforlu hale getirme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlanan yollarda ve diğer yollardaki yaya geçitlerinin çizgi ve çizgi yenilemeleri gerçekleştiriyor. Ulaşımın ağının sürekli genişlediği ilçede yayalara da ayrı önem veriliyor. İlçenin kavşaklarındaki ve diğer noktalarındaki yaya geçit çizgileri ile çizgileri eskiyen geçitler de yenileniyor. Ayrıca cadde ve sokakların yol çizgileri de çiziliyor. Ekiplerin çalışmalarıyla Talas'ta yollar hem yaya, hem de araç trafiğinde kaliteli şekilde hizmet veriyor.