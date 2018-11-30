Talas'ta yeni bir Kur'an Kursu temeli atıldı

Talas Belediyesince Mevlana Mahallesindeki Harun Reşit Tek Camii'nin yanındaki arsada yapımına başlanan Kur'an kursu ve sosyal tesisin temeli atıldı.

Arsası Talas Belediyesine ait, daha önce atıl durumdaki binanın yıkılarak yerine modern görünümde ve işlevde yapımı planlanan Kur'an kursu ve sosyal tesis merkezi için cuma namazından sonra düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Talas ve Büyükşehir belediyelerimiz ile hayırseverlerimiz birçok yatırımı hayata geçirdik. Burada çocuklarımız için Kur'an kursu ve kreşin yanında bayanlara sosyal merkez olacak. Ayrıca camiden çıkan büyüklerimiz de burada çay içip, kitap okuyup zaman geçirebilecek. Burada bir tane hayırseverimiz yok. Herkes gönlünden koptuğu kadarıyla destekte bulunuyor. İnşallah birkaç aya açılışını yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Palancıoğlu, Talas'a 4.5 yılda 8 cami ve 5 Kur'an kursunun açılışını yaptıklarını belirterek, “Bu sayı rekor düzeyde. Şuan Talas'ta cami ve Kur'an kurslarının yüzde 20 bu dönemde yapıldı. Camilerin yanında sağlık ocaklarının da yüzde 25 yine bu dönemle hizmete girdi. Hayırseverlerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, “Palancıoğlu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Talas'taki cami ve Kur'an kurslarına hep destek verdi. Bu merkeze fazlasıyla ihtiyaç vardı. Son dönemde açılan 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerimizin sayısı 6 bini geçti.” dedi.

Vali Yardımcısı ve İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney, “4 yıldır görev yaptığım Kayseri'de birçok cami, okul ve sağlık ocağının açılışlarına katıldım. Kayserimiz hayırseverlikte diğer illere örnek teşkil edecek seviyede.” şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin ayrı bir yerinin olduğunu kaydederek şöyle konuştu: “Hayırseveriyle meşhur olan bu şehre hizmet etmek ne büyük şeref. Ne kadar güzel bir dayanışma; müftülüğümüzle, üniversitelerimizle, kamu kurumlarımızla, birlik, beraberlik ve hizmet aşkıyla. İnşallah bugüne kadar yaptığımız gönül belediyeciliğini bundan sonra da hep beraber el ele, gönül gönüle, gönüllere yer ederek yerleştirmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın”

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer emeği geçenlere teşekkür ederek, “Her hafta Ankara'dan geldiğimizde ya bir temel atıyoruz ya da açılış yapıyoruz. Bu, aslında hiçbir şehre nasip olmayan bir şey.” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise şunları söyledi: “Yine hayırlı bir işe, temel atmaya vesile olduğu için başta Talas Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Talas'a 10 cami yapıldı, Kur'an kursunun da altıncısı yapılıyor. Hem dini hem milli, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması açısından son derece önemli eserler ortaya kondu.”

Konuşmaların ardından dualar edildi, butona basıldı.