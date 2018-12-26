Talas'ta yeni sistemle 24 saat karla mücadele

Soğuk ve kar yağışının etkili olduğu Kayseri'de Talas Belediyesi ekipleri 250 personel ve 32 araçla 3 vardiya halinde karla mücadele başlattı. Yeni sistemin kullanıldığı karla mücadelede ekipler ilçede kapalı yol bırakmadı.

Dün geceden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havanın ardından Talas'ta belediye ekipleri çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Üç vardiya halinde çalışan ekipler 10 kar kürüme ve tuzlama, 2 solüsyon, 2 loader yükleme aracı, 7 kar küreme kepçesi, 2 mini kepçe, 6 kamyon ve 3 traktörle yolları açık tutuyor. Merkezden kırsal mahallelere kadar her alanda yoğun bir çalışma sergileyen ekipler, kar yağışının başladığı andan itibaren yol ve kaldırımlarda çalışıyor. Vatandaşların trafikte rahat ve konforlu şekilde seyretmesini sağlayan ekipler, ana hatlardan ara yollara doğru çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Amaçlarının Talas'ta ulaşımının aksamamasını sağlamak olduğunu belirten Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, araçlara monte edilen yeni donanımlarla ilçede hızlı karla mücadelenin test edildiğini söyledi.

Başka Palancıoğlu, karla mücadele için daha önceden planlamaların yapıldığını hatırlatarak, “Belediye imkânlarımızı iyileştirmek ve yeni yöntemler denemek için anlaştığımız bir firmayla kamyonların bıçak, solüsyon ve tuzlama araçlarını yenilemiştik. Dolayısıyla şuan sekiz kamyonumuz ve donanımlarıyla birlikte Talas'ta inşallah bu sene karla mücadelede çok daha iyi hizmet verecek şekilde yeni bir sisteme geçtik. Aynı zamanda sadece tuz değil, tuzla birlikte solüsyon da atabilecek yeni bir sistemi deniyoruz. İnşallah bu kış özellikle yokuş olan ve kırsal bölgeler daha rahat bir ulaşım imkânına kavuşuyor” dedi.