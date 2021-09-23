Talas'ta yollara önce refüj sonra ağaç

Papatya, Bilge Kağan, Sayer ve Karasu Caddeleri'ne önce refüj yapıp sonra ağaç diken Talas Belediyesi hem ilçeye görsel zenginlik katıyor hem de daha yeşil bir Talas hedefine adım adım ilerliyor. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Her bulduğumuz uygun boş alana park yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca kaldırımları, refüjleri ve kavşakları yeşillendiriyoruz. Kavşak ve refüj olmayan bazı bölgelerimizde de önce kavşak ve refüj çalışması yapıp ardından çiçeklerle ağaçlarla yeşil doku oluşturuyoruz. Bu kapsamda Papatya, Bilge Kağan, Sayer ve Karasu Caddelerine önce refüj yapıp ardından da ağaç diktik. Böylece hem güzel bir görüntü oluştu hem de yaya ve araç trafiğini daha güvenli hale getirmiş olduk” dedi.